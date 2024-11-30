Черчесов посетил матч бышей команды Зайнутдинова после фиаско в сборной Казахстана
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов посетил матч 17 тура РПЛ между ЦСКА с казанским "Рубином", сообщают Vesti.kz.
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов посетил матч 17 тура РПЛ между ЦСКА с казанским "Рубином", сообщают Vesti.kz.
Игра, проходит в Москве и на перерыв, команды ушли со счетом 1:0 в пользу гостей.
Как сообщает Euro-football.ru на трибунах матча был замечен Черчесов, что отметили комментаторы во время прямой трансляции.
Напомним, ранее в ЦСКА выступал полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, который летом 2023 года ушел в турецкий "Бешикташ".
Добавим, Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей (все в Лиге наций). Его подопечные не одержали ни одной победы, сыграв вничью со сборной Норвегии и потерпев пять поражений с общим счетом 0:15.
Реклама