Громкая сенсация случилась в матче "Барселоны" в Ла Лиге

Лидер чемпионата Испании "Барселона" сыграла на своем поле в матче 15 тура Ла Лиги с "Лас-Пальмасом", сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Олимпийском" стадионе в Барселоне завершилась победой гостей со счетом 2:1.

На 49-й минуте Сандро Рамирес вывел "Лас-Пальмас" вперед. На 61-й минуте Рафинья сравнял счет.

Победу гостям с Канарских островов на 67-й минуте принес Фабиу Силва.

Это сенсационное поражение стало третьим для "Барселоны" стало третьим в текущем сезоне Ла Лиги.

Напомним, в последних трех матчах "сине-гранатовые" потерпели два поражение и один раз сыграли вничью.

Несмотря на это, клуб Ханса-Дитера Флика, набрав 34 очка продолжает лидировать в Ла Лиге. Впрочем, по потерянным очкам "сине-гранатовых" обходит "Реал", который набрал 30 баллов и имеет две игры в запасе. У "Лас-Пальмаса" 15 очков и 14 место.