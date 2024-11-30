Громкая сенсация случилась в матче "Барселоны" в Ла Лиге
Лидер чемпионата Испании "Барселона" сыграла на своем поле в матче 15 тура Ла Лиги с "Лас-Пальмасом", сообщают Vesti.kz.
Лидер чемпионата Испании "Барселона" сыграла на своем поле в матче 15 тура Ла Лиги с "Лас-Пальмасом", сообщают Vesti.kz.
Встреча на "Олимпийском" стадионе в Барселоне завершилась победой гостей со счетом 2:1.
На 49-й минуте Сандро Рамирес вывел "Лас-Пальмас" вперед. На 61-й минуте Рафинья сравнял счет.
Победу гостям с Канарских островов на 67-й минуте принес Фабиу Силва.
Это сенсационное поражение стало третьим для "Барселоны" стало третьим в текущем сезоне Ла Лиги.
Напомним, в последних трех матчах "сине-гранатовые" потерпели два поражение и один раз сыграли вничью.
Несмотря на это, клуб Ханса-Дитера Флика, набрав 34 очка продолжает лидировать в Ла Лиге. Впрочем, по потерянным очкам "сине-гранатовых" обходит "Реал", который набрал 30 баллов и имеет две игры в запасе. У "Лас-Пальмаса" 15 очков и 14 место.
Full Time. #BarçaLasPalmas pic.twitter.com/95Fb6XliQT— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 30, 2024
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