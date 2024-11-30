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Борат? Европейский клуб пошутил над "Кайратом" перед матчем Лиги чемпионов

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Борат? Европейский клуб пошутил над "Кайратом" перед матчем Лиги чемпионов ©instagram.com/afckairat/

В аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) футзального "Динамо" (Загреб) появился пост, посвященный АФК "Кайрат", сообщают Vesti.kz.

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В аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) футзального "Динамо" (Загреб) появился пост, посвященный АФК "Кайрат", сообщают Vesti.kz.

В публикации показана фотография с кадром из скандального фильма "Борат".

Позже, этот пост был удален.

Кроме того, после этого казахстанские болельщики атаковали аккаунт "Динамо" в Instagram. Хорватский клуб, был вынужден закрыть комментарии в этой соцсети.

Напомним, сегодня, в ночь с 30 ноября на 1 декабря "Кайрат" и "Динамо" сыграют в матче элитного раунда Лиги чемпионов. Игра пройдет в Загребе. "Динамо" является хозяином матчей группы.

Алматинцы, набрав шесть очков, досрочно вышли в "Финал четырех" турнира. Французский "Этуаль" набрал три балла и занимает второе место, а у "Динамо" и другого хорватского клуба "Олмиссум" по одному очку.

Скриншот: x.com/FutsalDinamo©

Кайрат АФК Хорватия Футзал Борат

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