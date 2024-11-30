Европейский клуб собрался показать "Кайрату" ад в Лиге чемпионов
АФК "Кайрат" пообещали показать ад в матче футзальной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz. В соцсетях футзального "Динамо" (Загреб) появился соответствующий пост.
АФК "Кайрат" пообещали показать ад в матче футзальной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz. В соцсетях футзального "Динамо" (Загреб) появился соответствующий пост.
"Давайте покажем гостям из Казахстана, что такое синий ад!" - написано в аккаунте "Динамо" в соцсети X (бывший Twitter).
🔵 Pokažimo gostima iz Kazahstana kaj je plavi pakao! 💪🏻🔥— Futsal Dinamo (@FutsalDinamo) November 30, 2024
🎫 Ulaznice: https://t.co/0ESTirM67C pic.twitter.com/AG4JMyNs4n
Напомним, сегодня, в ночь с 30 ноября на 1 декабря "Кайрат" и "Динамо" сыграют в матче элитного раунда Лиги чемпионов. Игра пройдет в Загребе. "Динамо" является хозяином матчей группы.
Алматинцы, набрав шесть очков, досрочно вышли в "Финал четырех" турнира. Французский "Этуаль" набрал три балла и занимает второе место, а у "Динамо" и другого хорватского клуба "Олмиссум" по одному очку.
Напомним, ранее в соцсетях хорватского клуба появилась скандальная публикация с изображением "Бората", обращенная к "Кайрату". Позже она была удалена.
Реклама