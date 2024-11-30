Зверским нокаутом за 47 секунд завершился бой казахстанского актера

Боец из Казахстана Еркебулан Токтар провел поединок на турнире по кулачному бою Nomad Fighting 11 в Алматы, сообщают Vesti.kz.

Токтар дрался с россиянином Фаридом Ядуллаевым. Поединок состоялся в легком весе и был рассчитан на три раунда по две минуты. Однако казахстанцу потребовалось 47 секунд, чтобы нокаутировать оппонента.

Отметим, что Токтар взял реванш у Ядуллаева за поражение в "кулачке", которое случилось в 2023 году.

Рекорд Токтара в MMA составляет (9-3). В последнем поединке на турнире Dala Fighting Champioship в Астане он победил египтянина Хайтама Эльсайеда.