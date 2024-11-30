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Кулачные бои
Вчера 22:48
 

Зверским нокаутом за 47 секунд завершился бой казахстанского актера

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Зверским нокаутом за 47 секунд завершился бой казахстанского актера ©Instagram.com/erkebulan_toktar/

Боец из Казахстана Еркебулан Токтар провел поединок на турнире по кулачному бою Nomad Fighting 11 в Алматы, сообщают Vesti.kz.

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Боец из Казахстана Еркебулан Токтар провел поединок на турнире по кулачному бою Nomad Fighting 11 в Алматы, сообщают Vesti.kz.

Токтар дрался с россиянином Фаридом Ядуллаевым. Поединок состоялся в легком весе и был рассчитан на три раунда по две минуты. Однако казахстанцу потребовалось 47 секунд, чтобы нокаутировать оппонента.


Отметим, что Токтар взял реванш у Ядуллаева за поражение в "кулачке", которое случилось в 2023 году.

Рекорд Токтара в MMA составляет (9-3). В последнем поединке на турнире Dala Fighting Champioship в Астане он победил египтянина Хайтама Эльсайеда.

Токтар Еркебулан Казахстан MMA

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