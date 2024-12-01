Кровавым избиением завершился бой Казахского терминатора за титул

Казахстанский боец ММА Муратбек Касымбай известный по прозвищу Казахский терминатор провел поединок на турнире по кулачным боям Nomad Fighting 11 в Алматы, сообщают Vesti.kz.

Он сразился в титульном поединке с экс-чемпионом кулачной лиги TOP DOG Исой Тандовским. Их бой стал главным событием турнира.

Поединок был рассчитан на пять раундов по две минуты и закончился победой Исы единогласным решением судей.

Касымбай получил множество ударов и его лицо с первого раунда было залито кровью.

В последнем бою Касымбай, имеющий рекорд в MMA 13-4 в рамках стадионного турнира лиги Hardcore - HFC MMA в июле этого года встречался с известным по выступлениям в UFC бразильцем Диего Брандао (29-21). Пятираундовый бой завершился во втором раунде техническим нокаутом в пользу Касымбая.