Разгром 5:0 случился в матче "Атлетико" в Ла Лиге

Футболисты мадридского "Атлетико" одержали убедительную победу над "Вальядолидом" в чемпионате Испании по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча 15-го тура прошла в Вальядолиде на стадионе "Хосе Соррилья" и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Игра была сделана в первом тайме, когда хозяева поля пропустили три мяча от Клемана Лангле (26-я минута), Хулиана Альвареса (35-я) и Родриго Де Пауля (37-я). После перерыва Антуан Гризманн (52-я) и Александер Серлот (90+2-я) довершили разгром соперника.

"Атлетико", набрав 32 очка, находится на втором месте турнирной таблицы Ла Лиги, а "Вальядолид" с 9 баллами занимает последнее, 20-е место.

7 декабря "Вальядолид" сыграет в гостях с "Лас-Пальмасом", а 8-го числа "Атлетико" встретится дома с "Севильей. К слову, "Лас-Пальмас" сенсационно обыграл на выезде "Барселону".