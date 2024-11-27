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Актер-боец MMA из Казахстана удивил поклонников. Подробности

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Актер-боец MMA из Казахстана удивил поклонников. Подробности ©instagram.com/erkebulan_toktar

Известный казахстанский актер и боец смешанных единоборств Еркебулан Токтар (8-3) у себя в Instagram опубликовал Stories, с необычной просьбой одного из подписчиков, передает Vesti.kz

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Известный казахстанский актер и боец смешанных единоборств Еркебулан Токтар (8-3) у себя в Instagram опубликовал Stories, с необычной просьбой одного из подписчиков, передает Vesti.kz

В нем он спросил у поклонников как лучше фотографироваться, чтобы не выглядеть привлекательнее. Этот вопрос он задал отметив комментарий одного из подписчиков.

"Салам, брат, моя девушка оказывается на тебя подписана. Не фоткайся красиво, можешь поуродливее?" - написал подписчик.

Напомним, что Токтар свой следующий бой проведет 30 ноября в Алматы. В основном карде турнира Nomad Fighting 11 казахстанец по правилам "ММА в стойке" во второй раз встретится с россиянином Фаридом Ядуллаевым. В первом бою Еркебулан проиграл единогласным решением судей.

Токтар Еркебулан MMA

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