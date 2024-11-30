Хамзат Чимаев победил Армана Царукяна
Российские звезды UFC Хамзат Чимаев и Арман Царукян устроили зрелищную борцовскую схватку в рамках реалити-шоу Hype Reality 3, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport 24.
Российские звезды UFC Хамзат Чимаев и Арман Царукян устроили зрелищную борцовскую схватку в рамках реалити-шоу Hype Reality 3, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport 24.
В проекте оба выступали как капитаны своих команд, но дружеское соперничество вышло на личный уровень. В напряженной схватке верх одержал Чимаев, продемонстрировавший свое мастерство на ковре.
Поединок стал ярким моментом шоу, еще раз подчеркнув спортивный дух и класс бойцов мирового уровня.
"Для меня был сюрприз, что Арман согласился на это и захотел со мной бороться на камеру. Был уверен, что выиграю - так и получилось", - заявил Чимаев.
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