Хамзат Чимаев победил Армана Царукяна

Российские звезды UFC Хамзат Чимаев и Арман Царукян устроили зрелищную борцовскую схватку в рамках реалити-шоу Hype Reality 3, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport 24.

В проекте оба выступали как капитаны своих команд, но дружеское соперничество вышло на личный уровень. В напряженной схватке верх одержал Чимаев, продемонстрировавший свое мастерство на ковре.

Поединок стал ярким моментом шоу, еще раз подчеркнув спортивный дух и класс бойцов мирового уровня.