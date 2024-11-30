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Сенсацией обернулся матч Казахстана в отборе на Евро-2025

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Сенсацией обернулся матч Казахстана в отборе на Евро-2025 ©instagram.com/kff_women/

Женская сборная Казахстана по футболу (U19) сыграла в мате второго тура первого раунда отбора на Евро-2025, сообщают Vesti.kz.

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Женская сборная Казахстана по футболу (U19) сыграла в мате второго тура первого раунда отбора на Евро-2025, сообщают Vesti.kz.

Команда Орынбасар Дауренбековой в рамках группы B2 встречалась с лидером квартета Румынией. Матч в румынском городке Могошоая, где проходят матчи группы завершился вничью - 0:0.

Отметим, что в первом туре Казахстан сыграл вничью с Латвией - 0:0, а Румыния разгромила Лихтенштейн со счетом 12:0.

В третьем туре сыграют Казахстан и Лихтенштейн, а Румыния сыграет с Латвией. Матчи пройдут 3 декабря. 

Отметим, что юношеский Евро-2025 среди девушек пройдет в Польше.


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