Сенсацией обернулся матч Казахстана в отборе на Евро-2025

Женская сборная Казахстана по футболу (U19) сыграла в мате второго тура первого раунда отбора на Евро-2025, сообщают Vesti.kz.

Команда Орынбасар Дауренбековой в рамках группы B2 встречалась с лидером квартета Румынией. Матч в румынском городке Могошоая, где проходят матчи группы завершился вничью - 0:0.

Отметим, что в первом туре Казахстан сыграл вничью с Латвией - 0:0, а Румыния разгромила Лихтенштейн со счетом 12:0.

В третьем туре сыграют Казахстан и Лихтенштейн, а Румыния сыграет с Латвией. Матчи пройдут 3 декабря.

Отметим, что юношеский Евро-2025 среди девушек пройдет в Польше.