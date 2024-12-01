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Профи-бокс
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Усик и Фьюри получат рекордный гонорар за реванш

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Усик и Фьюри получат рекордный гонорар за реванш ©Кадр из видео

Боксеры-тяжеловесы Александр Усик из Украины и британец Тайсон Фьюри получат рекордный гонорар за реванш, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz со ссылкой на Fighttime.ru.

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Боксеры-тяжеловесы Александр Усик из Украины и британец Тайсон Фьюри получат рекордный гонорар за реванш, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz со ссылкой на Fighttime.ru.

Отмечается, что общий призовой фонд поединка составит 190 миллионов долларов, и будет разделен из расчета 60% на 40% в пользу украинского боксера, который заработает около 114 миллионов, а британцу достанется 76 миллионов. Речь идет о гарантированных гонорарах, не зависящих от продаж платных трансляций.

Первый их бой состоялся 18 мая в Эр-Рияде и завершился победой украинца по очкам (115-112, 114-113, 113-114). При этом Фьюри побывал нокдауне в девятом раунде.

Усик не знает поражений, в его активе 22 победы, из них 14 досрочных. Фьюри выиграл 34 боя (в 24 случаях нокаутом) при 1 ничьей и 1 поражении.

Усик Александр Фьюри Тайсон Профессиональный бокс

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