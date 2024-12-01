Стали известны трансферные цели "Арсенала" в 2025 году

"Арсенал" отдаст приоритет подписанию нового нападающего и полузащитника в 2025 году. Есть два футболиста, которые находятся в списке приоритетов главного тренера "канониров" Микеля Артеты, передают Vesti.kz.

По информации TEAMtalk, речь идет о полузащитнике "Милана" и сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс, которого оценивают в пределах 50 миллионов фунтов, и форварде "Ньюкасла" и сборной Швеции Александере Исаке, за него просят 100 миллионов фунтов.

Отмечается, что в случае неудачных переговоров по Исаку, у Артеты уже есть план "Б" в виде Беньямина Шешко из "Лейпцига", которого "Арсенал" рассматривал еще в летнее трансферное лето.

Рейндерс провел за "Милан" 12 матчей в текущем сезоне Серии А, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

В активе Исака 4 гола и 2 результативные передачи за "Ньюкасл" в английской премьер-лиге.

"Арсенал" на данный момент идет вторым в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков после 13 матчей.