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Стали известны трансферные цели "Арсенала" в 2025 году

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Стали известны трансферные цели "Арсенала" в 2025 году ©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

"Арсенал" отдаст приоритет подписанию нового нападающего и полузащитника в 2025 году. Есть два футболиста, которые находятся в списке приоритетов главного тренера "канониров" Микеля Артеты, передают Vesti.kz.

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"Арсенал" отдаст приоритет подписанию нового нападающего и полузащитника в 2025 году. Есть два футболиста, которые находятся в списке приоритетов главного тренера "канониров" Микеля Артеты, передают Vesti.kz.

По информации TEAMtalk, речь идет о полузащитнике "Милана" и сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс, которого оценивают в пределах 50 миллионов фунтов, и форварде "Ньюкасла" и сборной Швеции Александере Исаке, за него просят 100 миллионов фунтов.

Отмечается, что в случае неудачных переговоров по Исаку, у Артеты уже есть план "Б" в виде Беньямина Шешко из "Лейпцига", которого "Арсенал" рассматривал еще в летнее трансферное лето.

Рейндерс провел за "Милан" 12 матчей в текущем сезоне Серии А, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

В активе Исака 4 гола и 2 результативные передачи за "Ньюкасл" в английской премьер-лиге.

"Арсенал" на данный момент идет вторым в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков после 13 матчей.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
3 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 5 2 22-17 23
4 Манчестер Сити 12 7 2 3 22-17 23
5 Челси 12 6 4 2 23-14 22
6 Ноттингем Форест 13 6 4 3 16-13 22
7 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
8 Тоттенхэм Хотспур 12 6 1 5 27-13 19
9 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
10 Ньюкасл Юнайтед 13 5 4 4 14-14 19
11 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
12 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
13 Манчестер Юнайтед 12 4 4 4 13-13 16
14 Вест Хэм Юнайтед 13 4 3 6 17-24 15
15 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16 Лестер Сити 13 2 4 7 16-27 10
17 Кристал Пэлас 13 1 6 6 11-18 9
18 Вулверхэмптон Уондерерс 13 2 3 8 22-32 9
19 Ипсвич 13 1 6 6 13-24 9
20 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5

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