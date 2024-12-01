Нашелся неожиданный покупатель на Салаха

Стал известен еще один клуб, который хотел бы подписать нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, передают Vesti.kz.

По информации Caught Offside, "Интер Майами" решил приложить свои усилия по приобретению Салаха, что может стать для них крайне интересной сделкой, учитывая, что ранее они уже подписали контракты с такими мировыми суперзвездами, как Лионель Месси и Луис Суарес.

"Ливерпуль", несомненно, сделает все возможное, чтобы удержать Салаха, даже несмотря на то, что сам игрок недавно публично заявил, что разочарован отсутствием предложения от "красных" по новому контракту.

Вдобавок ко всему, Салаху могут быть предоставлены и другие возможности продолжить карьеру на самом высоком уровне в Европе. Ранее сообщалось об интересах со стороны "Барселоны", "Пари Сен-Жермена", "Ювентуса" и "Интера".

Также у него есть шанс заработать огромные деньги в Саудовской Аравии, где в нем также заинтересованы.

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Соглашение Салаха с "Ливерпулем" истекает 30 июня 2025 года, несмотря на это, английский клуб не собирается отпускать его бесплатно.

В нынешнем сезоне АПЛ Салах провел 12 матчей за "красных", забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.