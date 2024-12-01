Нокаутировавший Нурмагомедова казах сделал заявление о переходе в UFC

Чемпион лиги Alash Pride из Казахстана Саламат Исбулаев (6-0) в интервью SPORT+ поделился эмоциями после победы, а также целями на карьеру, передает Vesti.kz.

Он стал чемпионом после того, как титула лишили Рустамбека Нуржанова из Кыргызстана.

"Мои все цели ведут в UFC, я хочу построить хорошую бойцовскую карьеру, стать лучшим бойцом в мире и перейти в этот промоушен. Победа? Ее посвящаю всем тем, кто рядом, это общая победа! Хочешь стать чемпионом, просто верь и делай", - сказал Исбулаев.

Исбулаев, в последнем бою нокаутировал россиянина Муслима Нурмагомедова и завоевал временный титул чемпиона в легком весе на турнире Alash Pride FC 100, позже ставший полноценным.



Нокаутировавший Нурмагомедова казах стал чемпионом

