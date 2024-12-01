Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Франция
Сегодня 07:47
 

Сенсацией обернулся матч ПСЖ в чемпионате Франции

  Комментарии

Поделиться
Сенсацией обернулся матч ПСЖ в чемпионате Франции ©psg.fr

"Пари Сен-Жермен" оступился в матче с "Нантом", с одним из аутсайдеров чемпионата Франции по футболу, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Пари Сен-Жермен" оступился в матче с "Нантом", с одним из аутсайдеров чемпионата Франции по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча 13-го тура состоялась в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс" и завершилась со счетом 1:1. На быстрый гол Ашрафа Хакими на 2-й минуте гости ответили точным ударом Маттиса Аблина на 38-й.

Несмотря на осечку, ПСЖ с 33 очками остается лидером таблицы Лиги 1, тогда как "Нант" с 11 очками находится на 16-й строчке.

ПСЖ Футбол Франция

Реклама

Живи спортом!