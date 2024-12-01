Сенсацией обернулся матч ПСЖ в чемпионате Франции

"Пари Сен-Жермен" оступился в матче с "Нантом", с одним из аутсайдеров чемпионата Франции по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча 13-го тура состоялась в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс" и завершилась со счетом 1:1. На быстрый гол Ашрафа Хакими на 2-й минуте гости ответили точным ударом Маттиса Аблина на 38-й.

Несмотря на осечку, ПСЖ с 33 очками остается лидером таблицы Лиги 1, тогда как "Нант" с 11 очками находится на 16-й строчке.