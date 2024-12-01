Гризманн бросает вызов Месси: подробности

Будущее Антуана Гризманна в мадридском "Атлетико" может принять неожиданный поворот в конце этого сезона. Согласно источникам, близким к игроку, французский нападающий всерьез рассматривает предложение, которое приведет его в МЛС, а именно в амбициозный проект "Лос-Анджелес Гэлакси", передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Этот переход стал бы не только медийным переворотом для североамериканского футбола, но и началом дуэли звезд, в которой Гризманн мог бы сразиться с такими звездами "Интер Майами", как Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альба.

Предложение "Гэлакси" включает в себя контракт на миллионы долларов, который сделает Гризманна одним из самых высокооплачиваемых игроков в МЛС. Цель клуба из Лос-Анджелеса - создать команду, способную конкурировать на самом высоком уровне в лиге и возглавить новую эру исторического соперничества в лиге.

Возможность увидеть игру Гризманна против Месси в МЛС породила большие ожидания. Оба игрока пережили важные моменты в "Барселоне", но так и не смогли засиять вместе, как ожидалось. Теперь МЛС может стать сценой для новой главы в их карьере, на этот раз в качестве прямых конкурентов.

Гризманн выступал за "Атлетико" в период 2014-2019 годов, затем вернулся в состав "матрасников" в 2021-м после ухода из "Барселоны". В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 15 матчей, забив 5 голов и отдав 4 голевые передачи.