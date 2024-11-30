Разгром случился в матче казахстанского клуба в футзальной Лиге чемпионов

Футзальный клуб "Семей" сыграл в матче третьего тура Элитного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Казахстанский клуб в матче третьего тура группы D в Пальма-де-Мальорка (Испания) встречался со словацкой командой "Лученец".

Встреча завершилась со счетом 8:1 в пользу "Семея". Голы в составе казахстанского клуба на счету Патроницио Алвеса, оформившего покер (пятая, девятая, 23 и 30 минута), Феррао (шестая минута), Чингиза Есенаманова (девятая минута), Ержана Карменова (35). Еще один гол в свои ворота забил игрок словаков Вашингтон Луиз Фернандес.

Единственный мяч в составе словацкого клуба забил Хуан Ромеро Молеро.

Таким образом, "Семей" набрал шесть очков в квартете и занял второе место. На первой строчке идет испанская "Пальма", которая также набрала шесть очков и еще имеет встречу в запасе. Сегодня испанцы сыграют с польским "Рекордом", набравшим три балла. "Лученец" завершил выступление в Элитном раунде без наьранных очков.

Напомним, "Семей" уступил "Пальме" со счетом 1:4 и обыграл "Рекорд" (5:0).