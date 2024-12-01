Появились подробности о новом тренере "Реала" и его планах

Хаби Алонсо, нынешний главный тренер леверкузенского "Байера", по слухам, рассматривает возможность покинуть клуб по окончании сезона, чтобы возглавить мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

Как информирует Tribuna со ссылкой на журналиста Маттео Моретто, источники, близкие к Алонсо, утверждают, что он рассматривает должность в "Реале" как возможность осуществления своей мечты, а также реализации своего уникального и узнаваемого проекта.

Несмотря на слухи, руководство леверкузенского "Байера" сохраняет спокойствие.

Спортивный директор Симон Рольфес заявил: "Я совершенно спокоен, потому что его контракт действует и после предстоящего лета".

Хаби Алонсо возглавляет "Байер" с 2022 года. В прошлом сезоне он привел леверкузенский клуб к победе в Бундеслиге, Кубке и Суперкубке Германии. Во время своей игровой карьеры он защищал цвета "Реала" в период 2009-2014 годов.