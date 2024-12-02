Букмекеры вынесли вердикт бою в UFC Рахмонов - Гэрри

Появился прогноз на бой казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) против ирландца Иэна Гэрри (15-0), который состоится 8 декабря в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Он будет рассчитан на пять раундов и станет соглавным событием турнира UFC 310.

"Победа Шавката в данном поединке кажется наиболее очевидным исходом. Шавкат сносит всех на своем пути за пояс и Иэн Гэрри не сможет его остановить. Для Гэрри это самая настоящая проверка, к которой он на текущий момент еще не готов. Победа Шавката/Победа Шавката досрочно", - говорится в прогнозе от "РБ".

Рахмонов не бился с декабря 2023 года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-8-1). Для Гэрри это будет третий бой до конца текущего года, в феврале он победил американца Джеффа Нила, а в июне - британца Майкла Пэйджа. И оба раза судейским решением.

Ранее главу UFC раскритиковали из-за статуса боя Рахмонов - Гэрри, а звезда промоушена поделился безумным прогнозом.