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Гвардиола сотворил историю с "Манчестер Сити"

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Гвардиола сотворил историю с "Манчестер Сити" ©Depositphotos.com/poperations@newsimages.co.uk

"Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы потерпел поражение от "Ливерпуля" (0:2) в 13-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz

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"Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы потерпел поражение от "Ливерпуля" (0:2) в 13-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz

По информации Opta Sports, Гвардиола впервые в карьере проиграл четыре матча подряд во внутреннем чемпионате.

"Ливерпуль" на 9 очков оторвался от второго места в таблице – их рекордное лидерство со времен последнего тура чемпионского сезона-2019/20 (18 очков).

Гвардиола выиграл лишь 6 из 23 матчей против "Ливерпуля" во всех турнирах (26%) – его самый низкий процент побед (мин. 6 сыгранных матчей).

Свой первый удар "Сити" нанес на 39-й минуте матча – их самый поздний первый удар в матче АПЛ с апреля 2010 года.

"Ливерпуль" c 34 очками лидирует в турнирной таблице, а "Манчестер Сити" (23) находится на пятой строчке.

Ранее Гвардиола прокомментировал фиаско в матче с "Ливерпулем".

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. С английским клубом он выиграл 18 трофеев, а в ноябре продлил контракт с "горожанами" на два года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 13 11 1 1 26-8 34
2 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
3 Челси 13 7 4 2 26-14 25
4 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 5 2 22-17 23
5 Манчестер Сити 13 7 2 4 22-19 23
6 Ноттингем Форест 13 6 4 3 16-13 22
7 Тоттенхэм Хотспур 13 6 2 5 28-14 20
8 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
9 Манчестер Юнайтед 13 5 4 4 17-13 19
10 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
11 Ньюкасл Юнайтед 13 5 4 4 14-14 19
12 Астон Вилла 13 5 4 4 19-22 19
13 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14 Вест Хэм Юнайтед 13 4 3 6 17-24 15
15 Эвертон 13 2 5 6 10-21 11
16 Лестер Сити 13 2 4 7 16-27 10
17 Кристал Пэлас 13 1 6 6 11-18 9
18 Вулверхэмптон Уондерерс 13 2 3 8 22-32 9
19 Ипсвич 13 1 6 6 13-24 9
20 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5

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Гвардиола Хосеп Манчестер Сити АПЛ Футбол Ливерпуль

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