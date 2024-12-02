Гвардиола сотворил историю с "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы потерпел поражение от "Ливерпуля" (0:2) в 13-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

По информации Opta Sports, Гвардиола впервые в карьере проиграл четыре матча подряд во внутреннем чемпионате.

"Ливерпуль" на 9 очков оторвался от второго места в таблице – их рекордное лидерство со времен последнего тура чемпионского сезона-2019/20 (18 очков).

Гвардиола выиграл лишь 6 из 23 матчей против "Ливерпуля" во всех турнирах (26%) – его самый низкий процент побед (мин. 6 сыгранных матчей).

Свой первый удар "Сити" нанес на 39-й минуте матча – их самый поздний первый удар в матче АПЛ с апреля 2010 года.

"Ливерпуль" c 34 очками лидирует в турнирной таблице, а "Манчестер Сити" (23) находится на пятой строчке.

Ранее Гвардиола прокомментировал фиаско в матче с "Ливерпулем".

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. С английским клубом он выиграл 18 трофеев, а в ноябре продлил контракт с "горожанами" на два года.