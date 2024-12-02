"Манчестер Сити" влетел "Ливерпулю": слова Гвардиолы

"Манчестер Сити" уступил на выезде "Ливерпулю" (0:2) в 13-м туре английской премьер-лиги (АПЛ). Голы забили Коди Гакпо (12-я минута) и Мохамед Салах (78-я с пенальти), передают Vesti.kz.

После финального свистка главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результат встречи.

"Что я могу сказать? Эти игроки дали мне шанс прожить, возможно, лучшие годы в моей жизни. Все, что я могу сделать, - это быть здесь и пытаться найти решение.

В нужный момент клуб примет решение о том, что необходимо для того, чтобы он продолжал существовать.

Я не ожидал, что на "Энфилде" начнут скандировать, что меня уволят. Может быть, я заслужил увольнение! Возможно, я все еще на работе, потому что завоевал шесть чемпионств в премьер-лиге и множество (других) титулов", - цитирует специалиста Daily Mail.