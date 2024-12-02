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"Манчестер Сити" влетел "Ливерпулю": слова Гвардиолы

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"Манчестер Сити" влетел "Ливерпулю": слова Гвардиолы ©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

"Манчестер Сити" уступил на выезде "Ливерпулю" (0:2) в 13-м туре английской премьер-лиги (АПЛ). Голы забили Коди Гакпо (12-я минута) и Мохамед Салах (78-я с пенальти), передают Vesti.kz.

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"Манчестер Сити" уступил на выезде "Ливерпулю" (0:2) в 13-м туре английской премьер-лиги (АПЛ). Голы забили Коди Гакпо (12-я минута) и Мохамед Салах (78-я с пенальти), передают Vesti.kz.

После финального свистка главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результат встречи.

"Что я могу сказать? Эти игроки дали мне шанс прожить, возможно, лучшие годы в моей жизни. Все, что я могу сделать, - это быть здесь и пытаться найти решение.

В нужный момент клуб примет решение о том, что необходимо для того, чтобы он продолжал существовать.

Я не ожидал, что на "Энфилде" начнут скандировать, что меня уволят. Может быть, я заслужил увольнение! Возможно, я все еще на работе, потому что завоевал шесть чемпионств в премьер-лиге и множество (других) титулов", - цитирует специалиста Daily Mail.

"Ливерпуль", набрав 34 очка, лидирует в турнирной таблице, "Манчестер Сити" (23) располагается на пятой строчке.

В следующем туре, 4 декабря, "Манчестер Сити" примет на своем поле "Ноттингем Форест", а "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Ньюкаслом".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 13 11 1 1 26-8 34
2 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
3 Челси 13 7 4 2 26-14 25
4 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 5 2 22-17 23
5 Манчестер Сити 13 7 2 4 22-19 23
6 Ноттингем Форест 13 6 4 3 16-13 22
7 Тоттенхэм Хотспур 13 6 2 5 28-14 20
8 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
9 Манчестер Юнайтед 13 5 4 4 17-13 19
10 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
11 Ньюкасл Юнайтед 13 5 4 4 14-14 19
12 Астон Вилла 13 5 4 4 19-22 19
13 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14 Вест Хэм Юнайтед 13 4 3 6 17-24 15
15 Эвертон 13 2 5 6 10-21 11
16 Лестер Сити 13 2 4 7 16-27 10
17 Кристал Пэлас 13 1 6 6 11-18 9
18 Вулверхэмптон Уондерерс 13 2 3 8 22-32 9
19 Ипсвич 13 1 6 6 13-24 9
20 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5

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