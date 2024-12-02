В Британии нашли главную интригу в весе Джалолова на ЧА по боксу с участием казаха

Британский обозреватель бокса Тейлор О'Хиггинс считает, что в поединке казахстанца Айбека Оралбая и узбекистанца Жахонгира Зокирова определится будущий чемпион Азии 2024 года в Чиангмае (Таиланд), передают Vesti.kz.

"После триумфа в Париже Баходир Джалолов ушел из любительского бокса, и новым первым номером в супертяжелом весе для Узбекистана стал его наследник Жахонгир Зокиров. 21-летнему узбеку предстоит сложная встреча в первом раунде с Айбеком Оралбаем, который в начале этого года перешел в весовую категорию свыше 92 килограммов, но победитель должен взять золото в Таиланде. Серебро, скорее всего, достанется тому, кто выйдет победителем из поединка между Дмитрием Ловчинским (Украина) и Ремулой Абудурексити (Китай)", - пишет О'Хиггинс в соцсетях.

Напомним, Айбек Оралбай и Жахонгир Зокиров встретятся между собой сразу на стадии 1/2 финала.

На данный момент в мужской сетке от Казахстана выступили три человека: Дулат Бекбауов (до 67 килограммов), Оразбек Асылкулов (до 57 килограммов) и Бейбарыс Жексен (до 60 килограммов) вышли в четвертьфинал. Причем Асылкулов выиграл свой бой нокаутом, а Жексен принес стране первую победу над Узбекистаном.

Со всеми соперниками казахстанцев по итогам жеребьевки можно ознакомиться здесь.