WTA сообщила Зарине Дияс плохую новость

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Изменения коснулись теннисисток, не входящих в топ-рейтинга.

Что касается казахстанок, то Зарина Дияс потеряла две позиции в списке одиночного разряда и опустилась на 388-е место.

Жибек Куламбаева оказалась на 339-й строчке, тогда как ранее располагалась на шесть ступенек выше.

Анна Данилина опустилась с 898-го места на 894-е.

В рейтинге парного разряда Юлия Путинцева утратила одну строчку, опустившись на 110-ю.

Куламбаева поднялась с 155-й на 150-ю.

Хороший скачок совершила Сандугаш Кенжибаева - на 621-е место, ранее она располагалась на 50 позиций ниже.