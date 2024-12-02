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Сегодня 08:53
 

WTA сообщила Зарине Дияс плохую новость

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WTA сообщила Зарине Дияс плохую новость ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Изменения коснулись теннисисток, не входящих в топ-рейтинга. 

Что касается казахстанок, то Зарина Дияс потеряла две позиции в списке одиночного разряда и опустилась на 388-е место.

Жибек Куламбаева оказалась на 339-й строчке, тогда как ранее располагалась на шесть ступенек выше.

Анна Данилина опустилась с 898-го места на 894-е.

В рейтинге парного разряда Юлия Путинцева утратила одну строчку, опустившись на 110-ю.

Куламбаева поднялась с 155-й на 150-ю.

Хороший скачок совершила Сандугаш Кенжибаева - на 621-е место, ранее она располагалась на 50 позиций ниже.

Дияс Зарина WTA теннис Путинцева Юлия Данилина Анна

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