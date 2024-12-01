Сенсацией закончился матч "Зенита" с голом Алипа. Подробности

Сегодня, 1 декабря, состоялся матч 17-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, в котором санкт-петербургский "Зенит" примет самарские "Крылья Советов", передает Vesti.kz.

Игра прошла на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу самарцев. В составе хозяев с первых минут на поле вышел казахстанский защитник Нуралы Алип, который забил один из голов команды. Его заменили на 82-ой минуте из-за травмы, полученной в столкновении с соперником. Еще один мяч за питерцев забил Максим Глушенников.

Отметим, что в прошлом туре Алип отдал первый голевой пас в сезоне в матче с "Оренбургом". С его подачи забили победный гол. При этом казахстанец весь матч играл с травмой.

Всего он провел 12 матчей за санкт-петербургский клуб в нынешнем сезоне РПЛ.

"Зенит" с 39 очками лидирует в турнирной таблице, но "Краснодар" может обойти питерцев, если обыграет или сыграет вничью с "Спартаком".