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Пенальти украл победу у датского клуба Рамазана Оразова

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Пенальти украл победу у датского клуба Рамазана Оразова ©instagram.com/silkeborgif_officiel

"Силькеборг", цвета которого защищает полузащитник сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов, сыграл вничью на своем поле с "Орхусом" в 17-м туре чемпионата Дании, передают Vesti.kz.

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"Силькеборг", цвета которого защищает полузащитник сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов, сыграл вничью на своем поле с "Орхусом" в 17-м туре чемпионата Дании, передают Vesti.kz.

Первыми добились успеха хозяева усилиями Оливера Сонне на 70-й минуте. На это гости ответили точным ударом Патрика Мортенсена с пенальти на 82-й минуте.

После этой игры "Орхус" с 28 очками идет четвертым в турнирной таблице, а "Силькеборг" (26) находится на шестой строчке.

Оразов попал в заявку на матч, но на поле так и не появился. 

В нынешнем чемпионате Дании казахстанец провел 11 матчей за свой клуб и забил 1 гол. Его контракт с "Силькеборгом" действует до 30 июня 2027 года.

Дания Оразов Рамазан Казахстанцы за границей Футбол

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