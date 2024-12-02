Пенальти украл победу у датского клуба Рамазана Оразова

"Силькеборг", цвета которого защищает полузащитник сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов, сыграл вничью на своем поле с "Орхусом" в 17-м туре чемпионата Дании, передают Vesti.kz.

Первыми добились успеха хозяева усилиями Оливера Сонне на 70-й минуте. На это гости ответили точным ударом Патрика Мортенсена с пенальти на 82-й минуте.

После этой игры "Орхус" с 28 очками идет четвертым в турнирной таблице, а "Силькеборг" (26) находится на шестой строчке.

Оразов попал в заявку на матч, но на поле так и не появился.

В нынешнем чемпионате Дании казахстанец провел 11 матчей за свой клуб и забил 1 гол. Его контракт с "Силькеборгом" действует до 30 июня 2027 года.