Нокаут от Казахстана и потеря Узбекистана. Или как еще удивляет ЧА-2024 по боксу
На проходящем в Чиангмае (Таиланд) чемпионате Азии по боксу завершился второй сореновательный день. По его итогам представители сборной Казахстана успешно продолжают выступление на континентальном первенстве, а вот у Узбекистана есть первая потеря, сообщают Vesti.kz.
На проходящем в Чиангмае (Таиланд) чемпионате Азии по боксу завершился второй сореновательный день. По его итогам представители сборной Казахстана успешно продолжают выступление на континентальном первенстве, а вот у Узбекистана есть первая потеря, сообщают Vesti.kz.
Так, во второй день от Казахстана выступили два боксера - Оразбек Асылкулов (57 кг) и Бейбарыс Жексен (60 кг).
На стадии 1/8 финала Асылкулов встречался с малазийцем Зульхайланом Мохамадом и одержал досрочную победу: техническим нокаутом во втором раунде.
А Жексен в 1/8 финала выбил узбека Дильшода Абдумуродова, одержав победу раздельным решением судей (4:1).
А вот два соотечественника Абдумуродова выступили чуть успешнее. Миразизбек Мирзахалилов (57 кг) разгромил китайца Дичена Ли (5:0), а Турабек Хабибуллаев (80 кг) деклассировал таджикистанца Абдумалика Болтаева (5:0).
Что касается сборной Украины, которая впервые выступает на ЧА, то Айдер Абдураимов (60 кг) победил хозяина ринга Хунатипа Пиднуча (5:0), а Иван Сапун (80 кг) выиграл у Суддамы Ситхиджи из Шри-Ланки (5:0).
Кроме того, два из запланированных боя не состоялись. Тайванец Хань Тин Цай не вышел на поединок с монголом Энх-Амаром Хархуу (60 кг), а Абдулла Мохаммадди из Афганистана снялся со встречи против филиппинца Лаки Алькобера Мервина (60 кг).
Напомним, в первый день ЧА-2024 от Казахстана выступил Дулат Бекбауов (67), который в 1/8 финала победил единогласным решением судей Цзя Юнь Чиуань Ваня (5:0) из Тайваня.
У Узбекистана также выступил один боксер: Хавасбек Асадуллаев в 1/8 финала в весовой категории до 71 килограмма разгромил представителя Малайзии Мохаммеда Асвана, дважды отправив того в нокдаун (5:0).
От Украины в этом же весе Бозорбой Матякубов деклассировал Кумара Удая из Шри-Ланки (5:0).
Также были зафиксированы два нокаута: туркмен Байрамдурды Нурмухаммедов (71 кг) удосрочил в третьем раунде тайванца Ча Синь Линя, а китаец Гуофен Ли нокаутировал в первом раунде Эмона Тончонгия из Бахрейна.
Казахстан без боя выиграл две медали ЧА по боксу
Сегодня, 2 декабря, в Чиангмае пройдут поединки третьего дня. С расписанием можно ознакомиться здесь.
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