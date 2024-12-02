Нокаут от Казахстана и потеря Узбекистана. Или как еще удивляет ЧА-2024 по боксу

На проходящем в Чиангмае (Таиланд) чемпионате Азии по боксу завершился второй сореновательный день. По его итогам представители сборной Казахстана успешно продолжают выступление на континентальном первенстве, а вот у Узбекистана есть первая потеря, сообщают Vesti.kz.

Так, во второй день от Казахстана выступили два боксера - Оразбек Асылкулов (57 кг) и Бейбарыс Жексен (60 кг).

На стадии 1/8 финала Асылкулов встречался с малазийцем Зульхайланом Мохамадом и одержал досрочную победу: техническим нокаутом во втором раунде.

А Жексен в 1/8 финала выбил узбека Дильшода Абдумуродова, одержав победу раздельным решением судей (4:1).

А вот два соотечественника Абдумуродова выступили чуть успешнее. Миразизбек Мирзахалилов (57 кг) разгромил китайца Дичена Ли (5:0), а Турабек Хабибуллаев (80 кг) деклассировал таджикистанца Абдумалика Болтаева (5:0).

Что касается сборной Украины, которая впервые выступает на ЧА, то Айдер Абдураимов (60 кг) победил хозяина ринга Хунатипа Пиднуча (5:0), а Иван Сапун (80 кг) выиграл у Суддамы Ситхиджи из Шри-Ланки (5:0).

Кроме того, два из запланированных боя не состоялись. Тайванец Хань Тин Цай не вышел на поединок с монголом Энх-Амаром Хархуу (60 кг), а Абдулла Мохаммадди из Афганистана снялся со встречи против филиппинца Лаки Алькобера Мервина (60 кг).

Напомним, в первый день ЧА-2024 от Казахстана выступил Дулат Бекбауов (67), который в 1/8 финала победил единогласным решением судей Цзя Юнь Чиуань Ваня (5:0) из Тайваня.

У Узбекистана также выступил один боксер: Хавасбек Асадуллаев в 1/8 финала в весовой категории до 71 килограмма разгромил представителя Малайзии Мохаммеда Асвана, дважды отправив того в нокдаун (5:0).

От Украины в этом же весе Бозорбой Матякубов деклассировал Кумара Удая из Шри-Ланки (5:0).

Также были зафиксированы два нокаута: туркмен Байрамдурды Нурмухаммедов (71 кг) удосрочил в третьем раунде тайванца Ча Синь Линя, а китаец Гуофен Ли нокаутировал в первом раунде Эмона Тончонгия из Бахрейна.

Казахстан без боя выиграл две медали ЧА по боксу

Сегодня, 2 декабря, в Чиангмае пройдут поединки третьего дня. С расписанием можно ознакомиться здесь.