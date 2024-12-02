В АПЛ нацелились на игрока "Барселоны": он интересен новому тренеру

После трудного начала сезона "Манчестер Юнайтед" стремится к перестройке состава, и новый главный тренер команды Рубен Аморим уже наметил несколько ключевых имен для его усиления, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, одной из главных целей "МЮ" является датский защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен, который еще не играл в этом сезоне из-за травмы. Несмотря на это обстоятельство, Аморим, похоже, решил сделать ставку на центрального защитника как на ключевого игрока в своем проекте.

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В свои 28 лет Кристенсен зарекомендовал себя как защитник высочайшего уровня, способный стать лидером обороны как "Барселоны", так и сборной Дании. Однако травма вывела его из строя в этом сезоне, в то время как конкуренция в обороне "сине-гранатовых" усилилась. В связи с этим "МЮ" решил переманить его в свой состав и предложить датчанину конкурентоспособную зарплату, что может стать ключом к убеждению как самого игрока, так и "Барселоны".

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Контракт Кристенсена с "Барселоной" действует до 30 июня 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость в 30 миллионов евро.

В карьере защитника также были "Челси" и "Боруссия" из Менхенгладбаха.