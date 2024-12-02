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Де Брюйне собрался покинуть "Ман Сити": уже есть покупатель

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Де Брюйне собрался покинуть "Ман Сити": уже есть покупатель ©instagram.com/kevindebruyne

Кевин Де Брюйне, 33-летний бельгийский полузащитник и одна из ключевых фигур "Манчестер Сити", готовится к смене клуба. С приближением окончания его контракта cтало известно, что звезда "горожан" предпочитает остаться в Европе, несмотря на заманчивые предложения от клубов Саудовской Аравии. Среди главных претендентов на подписание игрока выделяется каталонская "Барселона", которая уже рассматривает возможность заключения контракта с полузащитником летом 2025 года, передают Vesti.kz

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Кевин Де Брюйне, 33-летний бельгийский полузащитник и одна из ключевых фигур "Манчестер Сити", готовится к смене клуба. С приближением окончания его контракта cтало известно, что звезда "горожан" предпочитает остаться в Европе, несмотря на заманчивые предложения от клубов Саудовской Аравии. Среди главных претендентов на подписание игрока выделяется каталонская "Барселона", которая уже рассматривает возможность заключения контракта с полузащитником летом 2025 года, передают Vesti.kz

"Сине-гранатовые", как сообщают Elgoldigital, видят в Де Брюйне идеальное усиление для своей команды.  Ханс-Дитер Флик, нынешний главный тренер "Барселоны", также является сторонником этого трансфера, что подогревает интерес обеих сторон к возможному сотрудничеству.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость бельгийца оценивается в 45 миллионов евро. Это значительная сумма, однако полностью оправданная, учитывая его статус одного из лучших полузащитников современности.

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"Барселона" рассматривает вариант подписания игрока либо в январе 2025 года, либо летом, чтобы усилить команду на решающих этапах сезона и вернуть себе статус одного из главных европейских грандов.

Такой трансфер станет не только игровым, но и стратегическим ходом, демонстрирующим, что каталонцы намерены вернуть себе былую славу и снова стать доминирующей силой в европейском футболе.

Возможный переход Де Брюйне не только усилит полузащиту испанцев, но и покажет, что клуб готов к новым вызовам и способен привлекать топ-игроков, несмотря на сложную финансовую ситуацию.

Впереди непростые переговоры, однако взаимный интерес между "сине-гранатовыми" и Де Брюйне делает эту сделку более чем вероятной.

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На данный момент статистика Де Брюйне в сезоне-2024/25 выглядит скромно: всего один гол и одна голевая передача в 11 матчах.

Тем не менее, "Барса" уверена, что его опыт, технические навыки и лидерские качества станут важнейшими факторами в построении новой команды.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 13 11 1 1 26-8 34
2 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
3 Челси 13 7 4 2 26-14 25
4 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 5 2 22-17 23
5 Манчестер Сити 13 7 2 4 22-19 23
6 Ноттингем Форест 13 6 4 3 16-13 22
7 Тоттенхэм Хотспур 13 6 2 5 28-14 20
8 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
9 Манчестер Юнайтед 13 5 4 4 17-13 19
10 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
11 Ньюкасл Юнайтед 13 5 4 4 14-14 19
12 Астон Вилла 13 5 4 4 19-22 19
13 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14 Вест Хэм Юнайтед 13 4 3 6 17-24 15
15 Эвертон 13 2 5 6 10-21 11
16 Лестер Сити 13 2 4 7 16-27 10
17 Кристал Пэлас 13 1 6 6 11-18 9
18 Вулверхэмптон Уондерерс 13 2 3 8 22-32 9
19 Ипсвич 13 1 6 6 13-24 9
20 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5

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Бельгия Футбол Барселона Испания Манчестер Сити Де Брюйне Кевин АПЛ

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