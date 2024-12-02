Де Брюйне собрался покинуть "Ман Сити": уже есть покупатель

Кевин Де Брюйне, 33-летний бельгийский полузащитник и одна из ключевых фигур "Манчестер Сити", готовится к смене клуба. С приближением окончания его контракта cтало известно, что звезда "горожан" предпочитает остаться в Европе, несмотря на заманчивые предложения от клубов Саудовской Аравии. Среди главных претендентов на подписание игрока выделяется каталонская "Барселона", которая уже рассматривает возможность заключения контракта с полузащитником летом 2025 года, передают Vesti.kz.

"Сине-гранатовые", как сообщают Elgoldigital, видят в Де Брюйне идеальное усиление для своей команды. Ханс-Дитер Флик, нынешний главный тренер "Барселоны", также является сторонником этого трансфера, что подогревает интерес обеих сторон к возможному сотрудничеству.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость бельгийца оценивается в 45 миллионов евро. Это значительная сумма, однако полностью оправданная, учитывая его статус одного из лучших полузащитников современности.

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"Барселона" рассматривает вариант подписания игрока либо в январе 2025 года, либо летом, чтобы усилить команду на решающих этапах сезона и вернуть себе статус одного из главных европейских грандов.

Такой трансфер станет не только игровым, но и стратегическим ходом, демонстрирующим, что каталонцы намерены вернуть себе былую славу и снова стать доминирующей силой в европейском футболе.

Возможный переход Де Брюйне не только усилит полузащиту испанцев, но и покажет, что клуб готов к новым вызовам и способен привлекать топ-игроков, несмотря на сложную финансовую ситуацию.

Впереди непростые переговоры, однако взаимный интерес между "сине-гранатовыми" и Де Брюйне делает эту сделку более чем вероятной.

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На данный момент статистика Де Брюйне в сезоне-2024/25 выглядит скромно: всего один гол и одна голевая передача в 11 матчах.

Тем не менее, "Барса" уверена, что его опыт, технические навыки и лидерские качества станут важнейшими факторами в построении новой команды.