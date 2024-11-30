Европейский клуб выпустил форму в честь Роналду
Лиссабонский "Спортинг" представил новый комплект формы, посвященный бывшему игроку клуба легендарному Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.
Лиссабонский "Спортинг" представил новый комплект формы, посвященный бывшему игроку клуба легендарному Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.
Главным акцентом черной футболки стал золотой узор в виде цифры семь - знакового номера португальской звезды.
Клуб надеется, что этот дизайн станет вдохновением для юных футболистов, мечтающих повторить путь Роналду. "Некоторые номера становятся наследием. Следующей "семеркой" можешь быть именно ты", - заявили "львы" в своем обращении.
Особую атмосферу презентации добавило участие 14-летнего сына Роналду, который с гордостью поддержал инициативу клуба, где его отец начал путь к футбольной славе.
𝐖𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐮𝐫 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 🤝 Cristiano Ronaldo Jr.— Sporting CP English (@SportingCP_en) November 30, 2024
Our 24/25 third kit in honor of Cristiano Ronaldo 👉 https://t.co/eGKodzCm9y pic.twitter.com/wRRjRzdgFu
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