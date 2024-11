Европейский клуб выпустил форму в честь Роналду

Лиссабонский "Спортинг" представил новый комплект формы, посвященный бывшему игроку клуба легендарному Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Главным акцентом черной футболки стал золотой узор в виде цифры семь - знакового номера португальской звезды.

Клуб надеется, что этот дизайн станет вдохновением для юных футболистов, мечтающих повторить путь Роналду. "Некоторые номера становятся наследием. Следующей "семеркой" можешь быть именно ты", - заявили "львы" в своем обращении.

Особую атмосферу презентации добавило участие 14-летнего сына Роналду, который с гордостью поддержал инициативу клуба, где его отец начал путь к футбольной славе.

𝐖𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐮𝐫 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 🤝 Cristiano Ronaldo Jr.



Our 24/25 third kit in honor of Cristiano Ronaldo 👉 https://t.co/eGKodzCm9y pic.twitter.com/wRRjRzdgFu