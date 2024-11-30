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Европейский клуб выпустил форму в честь Роналду

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Европейский клуб выпустил форму в честь Роналду ©x.com/AlNassrFC

Лиссабонский "Спортинг" представил новый комплект формы, посвященный бывшему игроку клуба легендарному Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

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Лиссабонский "Спортинг" представил новый комплект формы, посвященный бывшему игроку клуба легендарному Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Главным акцентом черной футболки стал золотой узор в виде цифры семь - знакового номера португальской звезды.

Клуб надеется, что этот дизайн станет вдохновением для юных футболистов, мечтающих повторить путь Роналду. "Некоторые номера становятся наследием. Следующей "семеркой" можешь быть именно ты", - заявили "львы" в своем обращении.

Особую атмосферу презентации добавило участие 14-летнего сына Роналду, который с гордостью поддержал инициативу клуба, где его отец начал путь к футбольной славе.

Роналду Криштиану Португалия Футбол Саудовская Аравия

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