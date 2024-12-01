20-летний казахстанец лишил клуб зарубежного чемпионата еврокубков

В матче 30-го тура чемпионата Беларуси по футболу "Ислочь" дома сыграла против "Витебска" и одержала победу, передает Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в матче забил нападающий Александр Бутько на 34-й минуте с передачи 20-летнего казахстанского полузащитника Мираса Кобеева.

Отметим, что Кобеев вышел в стартовом составе "Ислочи" и отыграл полный матч, получив желтую карточку на 82-й минуте.

По итогам сезона-2024 "Ислочь" с 41 очком заняла седьмую позицию в турнирной таблице чемпионата. "Витебск" завершил чемпионат на пятом месте, имея в активе 47 баллов. В случае победы последние смогли бы занять четвертое место и попасть в Лигу конференций.