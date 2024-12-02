Прямая трансляция боев Казахстана на ЧА-2024 по боксу

Сегодня, 2 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд) выступят представительницы женской сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

Первой от нашей команды на ринг выйдет Алуа Балкибекова, в 1/8 финала весовой категории до 50 килограммов ей будет противостоять Чутхамат Раксат из Таиланда. Это будет шестая пара.

В десятой паре 1/8 финала запланирован бой Улжан Сарсенбек против украинки Карины Вовк в лимите до 57 килограммов.

Начало сессии - в 12:00 по времени Астаны.

Со всеми соперницами казахстанок по итогам жеребьевки можно ознакомиться здесь.

В мужской сетке от Казахстана выступили три человека: Дулат Бекбауов (до 67 килограммов), Оразбек Асылкулов (до 57 килограммов) и Бейбарыс Жексен (до 60 килограммов) вышли в четвертьфинал. Причем Асылкулов выиграл свой бой нокаутом, а Жексен принес стране первую победу над Узбекистаном.

Изначально континентальный турнир должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен в Чиангмай по соображениям безопасности.