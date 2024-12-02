Битва Казахстана и Узбекистана определит чемпиона Азии по боксу. Подробности

Британский обозреватель бокса Тейлор О'Хиггинс поделился своим прогнозом относительно обладателя золотой медали в весовой категории до 92 килограммов на чемпионате Азии-2024, который в эти дни проходит в таиландском Чиангмае, передают Vesti.kz.

"Встреча в первом круге между Сагындыком Тогамбаем (Казахстан) и Мадияром Саидрахимовым (Узбекистан), скорее всего, определит, кто выиграет золото в этом весе, а победитель будет вынужден встретиться с Богданом Толмачевым (Украина) в финале. Разочаровывает видеть такой скудный состав в 92 кг", - пишет О'Хиггинс в соцсетях.

Бой Тогамбая и Саидрахимова состоится на стадии 1/4 финала.

В мужской сетке от Казахстана отбоксировали уже три человека: Дулат Бекбауов (до 67 килограммов), Оразбек Асылкулов (до 57 килограммов) и Бейбарыс Жексен (до 60 килограммов) пробились в четвертьфинал. Причем Асылкулов отметился нокаутом, а Жексен выиграл первую битву у Узбекистана.

Мужская сборная Казахстана представлена в 13 весовых категориях, с соперниками других наших боксеров можно ознакомиться здесь.

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