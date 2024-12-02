Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 12:35
 

Исламбек Куат покинет "Астану"? Игрок заинтересовал другой клуб КПЛ

  Комментарии

Поделиться
Исламбек Куат покинет "Астану"? Игрок заинтересовал другой клуб КПЛ ©ФК "Астана"

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат в зимнее трансферное окно может покинуть "Астану" и перейти в другой клуб КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат в зимнее трансферное окно может покинуть "Астану" и перейти в другой клуб КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

У 31-летнего хавбека завершается контракт с "Астаной". В столичном клубе нет конкретного решения относительно Куата. При этом самого Исламбека не совсем устраивает его положение в "Астане", поскольку он стал игроком ротации и получает все меньше игрового времени.

Заинтересованность в Куате проявляет другой столичный клуб - "Женис". В клубе хотят усилить казахстанский блок игроков, к тому же Исламбек является уроженцем Астаны и потенциально может стать одним из лидеров коллектива.

Напомним, что ранее Куат выступал за "Кайрат" и "Актобе", а также за российские клубы "Химки" и "Оренбург". Кроме того, на его счету 64 матча за сборную Казахстана и шесть забитых голов.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Астана ФК Женис ФК КПЛ Футбол Трансфер

Реклама

Живи спортом!