Исламбек Куат покинет "Астану"? Игрок заинтересовал другой клуб КПЛ

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат в зимнее трансферное окно может покинуть "Астану" и перейти в другой клуб КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

У 31-летнего хавбека завершается контракт с "Астаной". В столичном клубе нет конкретного решения относительно Куата. При этом самого Исламбека не совсем устраивает его положение в "Астане", поскольку он стал игроком ротации и получает все меньше игрового времени.

Заинтересованность в Куате проявляет другой столичный клуб - "Женис". В клубе хотят усилить казахстанский блок игроков, к тому же Исламбек является уроженцем Астаны и потенциально может стать одним из лидеров коллектива.

Напомним, что ранее Куат выступал за "Кайрат" и "Актобе", а также за российские клубы "Химки" и "Оренбург". Кроме того, на его счету 64 матча за сборную Казахстана и шесть забитых голов.