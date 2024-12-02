Судья спровоцировал трагедию во время футбольного матча

В Гвинее из-за спорного решения судьи произошла драка фанатов клубов "Нзерекоре" и "Лабе", в результате чего образовалась давка на стадионе, передают Vesti.kz.

По информации CNN, премьер-министр страны подтвердил, что давка на футбольном матче в Гвинее привела к многочисленным жертвам. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как болельщики пытаются выбраться с переполненного стадиона.

"Правительство сожалеет об инцидентах, омрачивших футбольный матч между командами "Нзерекоре" и "Лабе", - заявил премьер-министр Амаду Ури Ба.

"Во время давки были зафиксированы жертвы", - добавил он.

По словам Амаду Ури Ба, правительство следит за развитием ситуации и вновь призывает к спокойствию, чтобы не мешать медицинским службам оказывать первую помощь пострадавшим.

В заявлении Амаду Ури Ба не содержится информации о том, что произошло внутри стадиона, но он сказал, что более подробный отчет будет представлен позже.

Местное издание Mediaguinee сообщило, что "было несколько смертей, в том числе среди несовершеннолетних". Другие СМИ информируют, что было несколько десятков жертв.