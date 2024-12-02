Салах выбрал новый клуб: использует ПСЖ для давления на "Ливерпуль"?

Разговоры вокруг возможного перехода Мохамеда Салаха в "Пари Сен-Жермен" становятся все более интенсивными. Контракт 32-летнего египтянина с "Ливерпулем" истекает в июне следующего года, и, похоже, английский клуб не спешит предлагать своему лидеру новую сделку. Парижане давно проявляют интерес к одной из главных звезд английского клуба. А по информации издания L'Equipe, вероятность перехода Салаха в ПСЖ следующим летом очень высока, передают Vesti.kz.

Отмечается, что Салах допускает переход в ПСЖ ближайшим летом, "дверь открыта". При этом у французской команды будет ряд преимуществ в борьбе за футболиста.

Во-первых, как утверждают источники, форвард активно участвует в обсуждениях с представителями ПСЖ . А во-вторых, у Салаха хорошие отношения с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.

С января 2025 года египтянин сможет подписать предварительный контракт с любым клубом, что делает сценарий его переезда в Париж более чем реальным.

Салаху, по слухам, предлагают контракт с зарплатой около 40 миллионов евро в год, плюс значительные бонусы. В случае согласия, он станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире.

Однако журналист Лоик Танзи сообщает, что в ПСЖ опровергают слухи о возможном трансфере Салаха.

"Источники, близкие к переговорам, говорят о реальной возможности прибытия Мохамеда Салаха в ПСЖ . Что клуб на данный момент отрицает",- поделился Танзи в социальной сети Х.

Des sources proches des négociations évoquent une réelle possibilité d'une arrivée de Mohamed Salah au #PSG. Ce que le club dément, pour le moment. #Mercato https://t.co/6MJo02q9TQ — Loïc Tanzi (@Tanziloic) December 1, 2024

По мнению представителей парижского клуба, форвард может использовать эти разговоры, чтобы надавить на "Ливерпуль" и добиться для себя более выгодного контракта.

Египтянин уже однажды продлил контракт с мерсисайдцами в 2022 году, но теперь его будущее в клубе выглядит крайне неопределенно.

Вопрос лишь в том, станет ли ПСЖ новой остановкой в карьере египтянина и принесет ли этот трансфер успех обеим сторонам.

В текущем сезоне Салах демонстрирует впечатляющую форму, проведя 18 матчей, в которых отметился 12 голами и 10 ассистами.

Несмотря на то, что его контракт с "Ливерпулем" действует до 30 июня 2025 года, согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость египетского вингера оценивается в 55 миллионов евро.