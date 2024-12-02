В UFC выбрали победителя боя Рахмонов - Гэрри
Американский боец UFC Хоакин Бакли (20-6) поделился мнением относительно победителя в предстоящем поединке между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) и ирландцем Иэном Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz.
Американский боец UFC Хоакин Бакли (20-6) поделился мнением относительно победителя в предстоящем поединке между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) и ирландцем Иэном Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz.
Их бой состоится в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) и станет со-главным событием турнира UFC 310.
"Меня наверняка мало кто поймет, но я считаю, что победителем станет Гэрри. Он выиграет на тоненького, как он любит. Против Майкла Пейджа и Джеффа Нилла он хорошо делал одну вещь - держался на дистанции и выживал. Если у вас нет выдающейся работы ног, чтобы поймать такого бегунка, который постоянно уходит от ваших атак, то вы не сможете по нему толком попасть.
Если ты попробуешь залезть в пекло размена с Рахмоновым, то быстро сгоришь. Но мне кажется, что Иэн Гэрри не будет лезть в горящий дом. Он будет убегать при первом признаке опасности. Поэтому я бы поставил на победу Гэрри судейским решением", - заявил Бакли в интервью Middle Easy.
Напомним, что изначально Рахмонов должен был подраться с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3). Их бой должен был возглавить UFC 310, но американец снялся из-за проблем со здоровьем.
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