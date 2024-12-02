В UFC выбрали победителя боя Рахмонов - Гэрри

Американский боец UFC Хоакин Бакли (20-6) поделился мнением относительно победителя в предстоящем поединке между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) и ирландцем Иэном Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz.

Их бой состоится в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) и станет со-главным событием турнира UFC 310.

"Меня наверняка мало кто поймет, но я считаю, что победителем станет Гэрри. Он выиграет на тоненького, как он любит. Против Майкла Пейджа и Джеффа Нилла он хорошо делал одну вещь - держался на дистанции и выживал. Если у вас нет выдающейся работы ног, чтобы поймать такого бегунка, который постоянно уходит от ваших атак, то вы не сможете по нему толком попасть.

Если ты попробуешь залезть в пекло размена с Рахмоновым, то быстро сгоришь. Но мне кажется, что Иэн Гэрри не будет лезть в горящий дом. Он будет убегать при первом признаке опасности. Поэтому я бы поставил на победу Гэрри судейским решением", - заявил Бакли в интервью Middle Easy.