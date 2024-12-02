Казахстанский теннисист сделал заявление о Черчесове

Теннисист Александр Бублик заявил, что не знает главного тренера сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, передают Vesti.kz.

Бублик является уроженцем России, с 2016 года начал выступать за Казахстан.

- Станислав Черчесов часто попадает под "обстрелы" журналистов из Казахстана. Какие там теннисные журналисты?

- Я не знаю, кто такой Станислав Черчесов и почему он попадает под "обстрел" журналистов, - передает слова Бублика "Матч ТВ".

Черчесов с июня возглавляет сборную Казахстана, которая под его руководством неудачно выступила на групповом этапе Лиги наций, потерпев пять поражений при одной ничьей и вылетев в дивизион С с разницей забитых и пропущенных мячей 0-15.

Ранее Черчесов был замечен на матче 17-го тура РПЛ ЦСКА - "Рубин" (2:2), но ему "зарубили" вариант с новой командой.