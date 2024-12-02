Казахстанский теннисист сделал заявление о Черчесове
Теннисист Александр Бублик заявил, что не знает главного тренера сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, передают Vesti.kz.
Теннисист Александр Бублик заявил, что не знает главного тренера сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, передают Vesti.kz.
Бублик является уроженцем России, с 2016 года начал выступать за Казахстан.
- Станислав Черчесов часто попадает под "обстрелы" журналистов из Казахстана. Какие там теннисные журналисты?
- Я не знаю, кто такой Станислав Черчесов и почему он попадает под "обстрел" журналистов, - передает слова Бублика "Матч ТВ".
Черчесов с июня возглавляет сборную Казахстана, которая под его руководством неудачно выступила на групповом этапе Лиги наций, потерпев пять поражений при одной ничьей и вылетев в дивизион С с разницей забитых и пропущенных мячей 0-15.
Ранее Черчесов был замечен на матче 17-го тура РПЛ ЦСКА - "Рубин" (2:2), но ему "зарубили" вариант с новой командой.
Реклама