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Разгромом закончился матч "Челси" перед игрой с "Астаной"

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Разгромом закончился матч "Челси" перед игрой с "Астаной" ©ФК "Челси"

В матче 13-го тура английской Премьер-Лиги лондонский "Челси" принимал на своем поле бирмингемскую "Астон Виллу", передает Vesti.kz.

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В матче 13-го тура английской Премьер-Лиги лондонский "Челси" принимал на своем поле бирмингемскую "Астон Виллу", передает Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне (Англия) закончилась уверенной победой "Челси" со счетом 3:0. У хозяев мячи забили Николас Джексон (7-я минута), Энцо Фернандес (36-я) и Коул Палмер (83-я).

"Челси" набрал 25 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. "Астон Вилла" с 19 набранными очками находится на 12-й строчке.

Напомним, "Челси" станет следующим соперником "Астаны" на общем этапе Лиги конференций. Матч пятого тура турнира пройдет 12 декабря в Алматы.

Сейчас "Челси" лидирует в турнирной таблице, а казахстанский клуб находится на 24-ой строчке.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2 Челси 13 7 4 2 26-14 25
3 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
4 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 5 2 22-17 23
5 Манчестер Сити 12 7 2 3 22-17 23
6 Ноттингем Форест 13 6 4 3 16-13 22
7 Тоттенхэм Хотспур 13 6 2 5 28-14 20
8 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
9 Манчестер Юнайтед 13 5 4 4 17-13 19
10 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
11 Ньюкасл Юнайтед 13 5 4 4 14-14 19
12 Астон Вилла 13 5 4 4 19-22 19
13 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14 Вест Хэм Юнайтед 13 4 3 6 17-24 15
15 Эвертон 13 2 5 6 10-21 11
16 Лестер Сити 13 2 4 7 16-27 10
17 Кристал Пэлас 13 1 6 6 11-18 9
18 Вулверхэмптон Уондерерс 13 2 3 8 22-32 9
19 Ипсвич 13 1 6 6 13-24 9
20 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5

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