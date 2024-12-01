Разгромом закончился матч "Челси" перед игрой с "Астаной"

В матче 13-го тура английской Премьер-Лиги лондонский "Челси" принимал на своем поле бирмингемскую "Астон Виллу", передает Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне (Англия) закончилась уверенной победой "Челси" со счетом 3:0. У хозяев мячи забили Николас Джексон (7-я минута), Энцо Фернандес (36-я) и Коул Палмер (83-я).

"Челси" набрал 25 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. "Астон Вилла" с 19 набранными очками находится на 12-й строчке.

Напомним, "Челси" станет следующим соперником "Астаны" на общем этапе Лиги конференций. Матч пятого тура турнира пройдет 12 декабря в Алматы.

Сейчас "Челси" лидирует в турнирной таблице, а казахстанский клуб находится на 24-ой строчке.