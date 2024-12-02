"Легко побьет Шавката!". Фанаты нашли реальную угрозу Рахмонову, но его пока нет в UFC

Одним из самых популярных полусредневесов мира прямо сейчас является новоиспеченный чемпион Гран-при лиги PFL россиянин Шамиль Мусаев (20-0-1). Непобежденный файтер из Дагестана одержал четыре победы в 2024 году, став обладателем чека в один миллион долларов. Теперь фанаты ждут его подписания в UFC.

Корреспондент Vesti.kz изучил, что пишут ММА-болельщики о Мусаеве, и поставил акцент на разговорах о его потенциальном поединке с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым в будущем (18-0). Он, в отличие от Мусаева, уже выступает в UFC и находится в шаге от титульного боя.

Забегая вперед, отметим, что Мусаев уже прокомментировал возможную организацию боя с Шавкатом в будущем. Он заявил, что бой точно будет нелегким:

За свою карьеру 30-летний Мусаев одержал 20 побед, а еще один поединок с его участием завершился вничью. Он выделяется своей ударной мощью, добыв 12 побед нокаутом. При этом, Шамиля точно не назовешь слабым грэпплером, так как в последние годы он стал еще более универсальным, а шесть побед он одержал приемами.

В течение этого года он прошел четырех соперников в Гран-при PFL за миллион долларов. Он нанес первое досрочное поражение в карьере бывшему временному чемпиону Bellator из США Логану Сторли (16-3), затем дважды победил ранее небитого россиянина, своего земляка из Дагестана Мурада Рамазанова (12-2-0-1), а в финале Гран-при нанес первое в карьере поражение другому земляку Магомеду Умалатову (17-1).

Выходит, что Сторли и Рамазанова (в первом бою) он нокаутировал во втором раунде, а Умалатов продержался с Шамилем до третьей пятиминутки. И лишь в реванше Рамазанов смог довести бой с Мусаевым до решения, но проиграл единогласно. Перед встречей с Мусаевым их суммарный рекорд был 45-2, а после боев с ним стал 45-6.

"Он лучший в мире, лучше Белала, Леона или Шавката, в этом нет никаких сомнений". "На самом деле лучший полусредневес в мире". "Шамиль Мусаев - это проблема, он мог бы стать чемпионом в полусреднем весе UFC". "Думаю, он сможет победить Шавката. Очень сильные удары, очень быстрый, а борьба вообще зверская!". "Я считаю Мусаева лучшим бойцом в мире на данный момент! Выставьте его против любого в полусреднем дивизионе UFC, и он их победит". "Этот парень легко побьет Белала и Шавката. Наконец-то у PFL появился парень, которого можно назвать лучшим в мире в своей весовой категории". "Он убьет Шавката! Вы что? Почти каждого своего оппонента он финишировал". "При всем уважении к Шавкату, думаю, Мусаева он не пройдет".

Теперь болельщики принялись активно искать Мусаеву новую оппозицию, и одной из самых бурных тем стало обсуждение возможного боя против Шавката. Два непобежденных бойца-финишера. И многие считают, что Шамилю по силам не просто остановить казахстанца, но и стать чемпионом UFC.

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Но есть и противоположное мнение, что Мусаеву, мягко говоря, нечего делать в клетке с Шавкатом и в UFC в целом. Вот, что пишут болельщики, среди которых есть и казахстанцы:

"18 противников Шавката так думали и тоже так говорили". "Сейчас мода пошла всех, кого не лень, делать потенциальными соперниками Шавката?". "Хайпуют за счет имени Шавката всякие бойцы. Шавкат на другом уровне". "Про Аскрена и Чендлера тоже говорили, что будут чемпионами UFC, в итоге оба проиграли там. Это другой уровень. Мусаева остановит условный борец из топ-15, тот же Ринат Фахретдинов". "Условный Джек Делла Маддалена не заметит Мусаева". "За 80 тысяч тенге Шавкат искал себе соперника в Instagram. Шамиль как раз подходит". "Казах на другом уровне. Он переезжает соперников досрочно. Этот Мусаев не выдержал бы с ним и двух раундов".

Были изучены комментарии иностранных, российских и казахстанских пользователей в обсуждениях под постами Instagram-аккаунтов @pflmma, @redfurymma_official, @mmajunkie, @espnmma, @jaco_ufc2 под постами Telegram-аккаунтов @vestnik_mma и @redfuryft, а также под видео на YouTube-канале @sport24ru

Отметим, что сам Шамиль пока не задумывается о переходе в UFC. По словам дагестанского файтера, он пока сосредоточен на выступлениях в той лиге, с которой у него есть контракт - PFL.

Шамиль является чемпионом Европы (2016) и чемпионом мира по ММА (2017), чемпионом Европы по ушу (2016), чемпионом первенства мира по ушу-саньда, шестикратным чемпионом России по ушу. Он является непобежденным не только в профи-ММА, но и среди любителей, имея рекорд 4-0. В октябре 2017-го он решением победил казахстанца Темирлана Ихсангалиева (7-0 - в профи, 3-1 - среди любителей) в финале чемпионата мира по ММА в Астане. Ихсангалиев в 2018 году становился чемпионом мира по боевому самбо.