В КФФ сделали заявление о кандидатах в президенты

Сегодня, 2 декабря, состоялось заседание Избирательного комитета Казахстанской федерации футбола.

По итогам заседания Избирком принял решение о регистрации кандидатов в президенты организации, выдвинутых от членов КФФ, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Таким образом предварительный список зарегистрированных кандидатов в президенты КФФ следующий:

Даумов Алтай Алмасович от ОЮЛ "Футбольная ассоциация Алматинской области";

Джамантаев Ерлан Айтпаевич от ОЮЛ "Ассоциация "Республиканская лига частных футбольных школ и академий";

Каиров Ербол Кыдырбекович от ОЮЛ "Акмолинская областная ассоциация футбола";

Лория Давид Григорьевич от ОЮЛ "Карагандинская областная ассоциация футбола";

Магау Наргис Ерланкызы от ОО "Para Football League";

Омаров Марат Талгатович от ОЮЛ "Ассоциация "Федерация футбола города Астаны".

Всего выдвинуто шесть кандидатов от членов КФФ.

Напомним, что в начале ноября Адлет Барменкулов принял решение покинуть пост президента Казахстанской федерации футбола. Нового главу должны избрать на Внеочередной конференции КФФ 20 декабря.