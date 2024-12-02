В КФФ сделали заявление о кандидатах в президенты
Сегодня, 2 декабря, состоялось заседание Избирательного комитета Казахстанской федерации футбола.
По итогам заседания Избирком принял решение о регистрации кандидатов в президенты организации, выдвинутых от членов КФФ, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.
Сегодня, 2 декабря, состоялось заседание Избирательного комитета Казахстанской федерации футбола.
По итогам заседания Избирком принял решение о регистрации кандидатов в президенты организации, выдвинутых от членов КФФ, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.
Таким образом предварительный список зарегистрированных кандидатов в президенты КФФ следующий:
Даумов Алтай Алмасович от ОЮЛ "Футбольная ассоциация Алматинской области";
Джамантаев Ерлан Айтпаевич от ОЮЛ "Ассоциация "Республиканская лига частных футбольных школ и академий";
Каиров Ербол Кыдырбекович от ОЮЛ "Акмолинская областная ассоциация футбола";
Лория Давид Григорьевич от ОЮЛ "Карагандинская областная ассоциация футбола";
Магау Наргис Ерланкызы от ОО "Para Football League";
Омаров Марат Талгатович от ОЮЛ "Ассоциация "Федерация футбола города Астаны".
Всего выдвинуто шесть кандидатов от членов КФФ.
Напомним, что в начале ноября Адлет Барменкулов принял решение покинуть пост президента Казахстанской федерации футбола. Нового главу должны избрать на Внеочередной конференции КФФ 20 декабря.
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