Казахстан понес вторую потерю на ЧА-2024 по боксу

Казахстанская боксерша Сымбат Алиаскар провела четвертьфинальый бой на чемпионате Азии-2024, проходящем в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала турнира в весовой категории до 54 килограммов она встретилась с китаянкой Венкьян Ху и проиграла решением судей.

Таким образом, Алиаскар стала второй потерей женской сборной. Ранее из-за проблем со здоровьем с соревнования снялась Алуа Балыкбаева.

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Между тем, ранее побед добились Айгерим Саттыбаева, Абылайхан Жусупов и Дулат Бекбауов. Кроме этого, Диас Молжигитов без боя прошел в полуфинал из-за отказа соперника.

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