Казахстан без боя выиграл медаль ЧА-2024 по боксу

Казахстанский боксер Диас Молжигитов, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, без боя прошел в полуфинал чемпионата Азии-2024, проходящего в таиландском Чиангмае, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы казахстанской федерации бокса (КФБ), японец Дайго Сунага, который должен был сегодня, 4 декабря, встретиться с Молжигитовым, не сможет выйти на ринг.

Этим самым Диас обеспечил себе как минимум бронзу континентального турнира. Это уже девятая гарантированная медаль для сборной Казахстана.

Таким образом, сегодня от Казахстана на стадии 1/4 финала выступят четыре человека. Расписание боев и прямая трансляция приведены по этой ссылке.

На данный момент у нашей команды только одна потеря в женской сетке: Алуа Балкибекова (до 50 килограммов) из-за проблем со здоровьем снялась с соревнований.

Изначально ЧА по боксу должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен в Чиангмай по соображениям безопасности.