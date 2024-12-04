Испанские клубы хотят подписать таланта из сборной Казахстана

Игрок сборной Казахстана Галымжан Кенжебек попал в сферу интересов нескольких испанских клубов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

21-летнего вингера приметили клубы из третьей лиги и Сегунды после матча между молодежными сборными Казахстана и Испании, который прошел в Кадисе и завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев. В той игре Кенжебек оформил дубль и в индивидуальном плане смотрелся очень ярко.

Сразу после этой игры с футболистом связывались несколько клубов из Испании и интересовались его контрактными условиями.

Отметим, что агент игрока Мамука Ломидзе в интервью Vesti.kz подтверждал, что по Галымжану обращались клубы из Испании, а также из Австрии, Чехии, Словакии и Бельгии.

На данный момент казахстанский футболист выступает за клуб "Акритас" из второй лиги Кипра. В зимнее трансферное окно игрок может покинуть эту команду и сменить чемпионат.

Добавим, что Кенжебек является воспитанником "Кайрата", который он покинул в августе этого года. Ранее игрок также выступал на правах аренды за "Женис" и "Мактаарал".

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