В Испании восхищены вундеркиндом из "Кайрата". Сейчас он на просмотре в "Челси"

Капитан юношеский сборной Казахстана по футболу и воспитанник алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев вошел в селекционные списки многих клубов из Европы. В беседе с корреспондентом Vesti.kz скаут из Испании Мануэль Нуньес заявил, что 16-летний нападающий произвел на него отличное впечатление.

Специалист присутствовал на матче юношеской Лиги чемпионов между "Бетисом" и "Кайратом", в котором принимал участие казахстанский игрок.

"Дастан Сатпаев являлся игроком "Кайрата", который больше остальных привлек мое внимание вживую на матче юношеской Лиги чемпионов с "Бетисом". В контексте прошедшего матча, учитывая все обстоятельства игры и превосходство "Бетиса", Сатпаев выделялся своими действиями. При должной работе его ждет хорошее будущее", - заявил Нуньес.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Сатпаев получил титул самого ценного игрока QJ League и дебютировал за основной состав "Кайрата", приняв участие в разгромной победе над "Акжайыком" (9:0) в матче Кубка лиги. Тем самым он повторил рекорд Абзала Бейсебекова, став самым молодым игроком в истории "Кайрата", сыгравшим в официальных матчах. Игрок дебютировал в возрасте 15 лет, 9 месяцев, 14 дней.

По информации источника, Сатпаев на прошлой неделе отправился в расположение лондонского "Челси", там он проходит просмотр в юношеской команде.

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