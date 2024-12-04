Финалист чемпионата мира вывел Роналду на чистую воду

Известный в прошлом нидерландский футболист Рафаэль ван дер Ваарт высказался о португальской звезде Криштиану Роналду, передает Vesti.kz.

Они вместе в одно время играли за мадридский "Реал". По словам нидерландца, Роналду был эгоистичен, хотя это не было проблемой.

"Роналду был невероятно эгоистичен. Если мы выигрывали 6:0, а он не забил, он был недоволен. А если бы мы проиграли, а он забил дважды, это было бы нормально. Было ли поведение Роналду проблемой? Нет, нет. Просто ему нужно было забивать. То же самое было с Рудом ван Нистелроем. Я много общался с ним. Было интересно, как он говорил: "Мне нужны мои голы!" - сказал ван дер Ваарт в эфире The LineUp на talkSPORT.

Роналду играл за "Реал" с 2009 по 2016 годы. Сейчас футболист выступает за саудовский "Аль-Наср".

Сам ван лер Ваарт добился больших успехов со сборной Нидерландов, став бронзовым призером чемпионата Европы и финалистом чемпионата мира.