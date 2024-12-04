Игрок сборной Казахстана отказался от 180 миллионов в "Кайрате": у него есть предложение из Европы

Защитник сборной Казахстана Адильбек Жумаханов вел переговоры с "Кайратом", однако сделка не состоялась, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинский клуб вел предметные переговоры с "Атырау" о переходе молодого защитника. "Кайрат" предложил около 50 миллионов тенге за трансфер игрока, "Атырау" дал согласие, но самого футболиста не устроили личные условия.

По сведениям источника, знакомого с ситуацией, "Кайрат" предложил Жумаханову пятилетний контракт с зарплатой в три миллиона тенге в месяц, однако игрок отказался.

Ранее стало известно, что по Жумаханову есть конкретное предложение из высшей лиги чемпионата Бельгии. Кроме того, 22-летним центрбеком интересуются еще несколько больших клубов КПЛ.

В прошедшем сезоне Жумаханов провел 24 матча во всех турнирах за "Атырау". Также он дебютировал в составе сборной Казахстана, сыграв в Лиге наций против Австрии.