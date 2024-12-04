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Игрок сборной Казахстана отказался от 180 миллионов в "Кайрате": у него есть предложение из Европы

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Игрок сборной Казахстана отказался от 180 миллионов в "Кайрате": у него есть предложение из Европы ©КФФ

Защитник сборной Казахстана Адильбек Жумаханов вел переговоры с "Кайратом", однако сделка не состоялась, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Защитник сборной Казахстана Адильбек Жумаханов вел переговоры с "Кайратом", однако сделка не состоялась, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинский клуб вел предметные переговоры с "Атырау" о переходе молодого защитника. "Кайрат" предложил около 50 миллионов тенге за трансфер игрока, "Атырау" дал согласие, но самого футболиста не устроили личные условия.

По сведениям источника, знакомого с ситуацией, "Кайрат" предложил Жумаханову пятилетний контракт с зарплатой в три миллиона тенге в месяц, однако игрок отказался.

Ранее стало известно, что по Жумаханову есть конкретное предложение из высшей лиги чемпионата Бельгии. Кроме того, 22-летним центрбеком интересуются еще несколько больших клубов КПЛ.

В прошедшем сезоне Жумаханов провел 24 матча во всех турнирах за "Атырау". Также он дебютировал в составе сборной Казахстана, сыграв в Лиге наций против Австрии.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Атырау ФК Казахстан Кайрат ФК КПЛ Футбол Сборная РК по футболу

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