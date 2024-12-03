Появилось официальное заявление о переходе футболиста сборной Казахстана в бельгийский клуб

Генеральный менеджер ФК "Атырау" Алишер Апсалямов в интервью Meta-ratings.kz рассказал о будущем защитника "нефтяников" и сборной Казахстана Адилбека Жумаханова, сообщают Vesti.kz.

"За три года работы с Адилбеком в ФК "Атырау", он проделал впечатляющий путь: от игры в дублирующем составе и аренды в первую лигу до завоевания места в основном составе, получения капитанской повязки в молодежной сборной и вызова в национальную сборную Казахстана. Это яркий пример того, как наш клуб способствует росту и развитию своих игроков.

У Адилбека уже есть действующий контракт с клубом, но мы всегда готовы рассмотреть варианты, которые помогут ему продолжать прогрессировать и развиваться дальше. Наша задача - создать все условия для максимального раскрытия его потенциала и достижения новых высот в карьере", - заявил Апсалямов.