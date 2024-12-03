Судороги или травмы: новый тренер "Бешикташа" высказался о Зайнутдинове

Исполняющий обязанности главного тренера "Бешикташа" Сердар Топрактепе в интервью Ntvspor.net высказался о готовности полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz.

Я верю, что игроки, которые выходят на замену, тоже борются. Алекс и Джан, вышедшие со скамейки, являются частью этой команды. Они тоже должны включаться в борьбу. Мы все вместе хотим чего-то добиться, надеюсь, у нас получится. Зайнутдинов всегда готов, он очень профессиональный игрок. Игроков, которые долгое время не играли, сразу выпускать на поле сложно. Если это сделать, могут возникнуть судороги или травмы", - заявил специалист.

Напомним, Топрактепе приступил к своим обязанностям после увольнения прежнего главного тренера Джованни ван Бронкхорста. Нидерландский специалист в этом году возглавил "Бешикташ".

В последнем матче "Бешикташ" сыграл на выезде с "Хатайспором" (1:1). Зайнутдинов вышел на замену на 85 минуте, сыграв в своей третьей встрече в составе клуба в текущем сезоне.