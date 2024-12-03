В "Ливерпуле" потроллили "Манчестер Сити": причем здесь "уход" Салаха?

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот не упустил возможности подтолкнуть "Манчестер Сити", отвечая на вопросы о будущем Мохамеда Салаха в команде, сообщают Vesti.kz.

После победы над "Сити" (2:0) 1 декабря Салах, чей контракт истекает летом, намекнул, что это мог быть его последний матч против "горожан" на "Энфилде".

В ответ на вопрос журналистов о ситуации с египтянином, Слот с иронией напомнил о скандальных обвинениях в адрес "Манчестер Сити". Напомним, клубу инкриминируют 115 нарушений, и в случае доказательства вины "Сити" могут грозить потеря очков, исключение из АПЛ и лишение титулов.

"Может быть, Мо знает больше о 115 обвинениях, поэтому ожидает, что их не будет в Премьер-лиге в следующем сезоне! Но на самом деле я ожидаю, что они будут в АПЛ. Скучный ответ всегда один и тот же. Сейчас не время говорить о контракте Мо. Может быть, я уже только что слишком много сказал своей шуткой. Так что, вероятно, это попадет в заголовки. Но это была шутка, повторяю, это была шутка!" - цитирует Слота Sports Illustrated.

Ранее сообщалось, что египтянин подумывает о смене клуба, учитывая, что его контракт с "Ливерпулем" истекает в июне 2025 года.