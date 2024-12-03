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Англия
Вчера 23:09
 

В "Ливерпуле" потроллили "Манчестер Сити": причем здесь "уход" Салаха?

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В "Ливерпуле" потроллили "Манчестер Сити": причем здесь "уход" Салаха? ©x.com/LFC

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот не упустил возможности подтолкнуть "Манчестер Сити", отвечая на вопросы о будущем Мохамеда Салаха в команде, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот не упустил возможности подтолкнуть "Манчестер Сити", отвечая на вопросы о будущем Мохамеда Салаха в команде, сообщают Vesti.kz.

После победы над "Сити" (2:0) 1 декабря Салах, чей контракт истекает летом, намекнул, что это мог быть его последний матч против "горожан" на "Энфилде".

В ответ на вопрос журналистов о ситуации с египтянином, Слот с иронией напомнил о скандальных обвинениях в адрес "Манчестер Сити". Напомним, клубу инкриминируют 115 нарушений, и в случае доказательства вины "Сити" могут грозить потеря очков, исключение из АПЛ и лишение титулов.

"Может быть, Мо знает больше о 115 обвинениях, поэтому ожидает, что их не будет в Премьер-лиге в следующем сезоне! Но на самом деле я ожидаю, что они будут в АПЛ.

Скучный ответ всегда один и тот же. Сейчас не время говорить о контракте Мо. Может быть, я уже только что слишком много сказал своей шуткой. Так что, вероятно, это попадет в заголовки. Но это была шутка, повторяю, это была шутка!" - цитирует Слота Sports Illustrated.

Ранее сообщалось, что египтянин подумывает о смене клуба, учитывая, что его контракт с "Ливерпулем" истекает в июне 2025 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 13 11 1 1 26-8 34
2 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
3 Челси 13 7 4 2 26-14 25
4 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 5 2 22-17 23
5 Манчестер Сити 13 7 2 4 22-19 23
6 Ноттингем Форест 13 6 4 3 16-13 22
7 Тоттенхэм Хотспур 13 6 2 5 28-14 20
8 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
9 Манчестер Юнайтед 13 5 4 4 17-13 19
10 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
11 Ньюкасл Юнайтед 13 5 4 4 14-14 19
12 Астон Вилла 13 5 4 4 19-22 19
13 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14 Вест Хэм Юнайтед 13 4 3 6 17-24 15
15 Эвертон 13 2 5 6 10-21 11
16 Лестер Сити 13 2 4 7 16-27 10
17 Кристал Пэлас 13 1 6 6 11-18 9
18 Вулверхэмптон Уондерерс 13 2 3 8 22-32 9
19 Ипсвич 13 1 6 6 13-24 9
20 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5

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