Исторический призер Олимпиады из Казахстана удостоился нового звания
©Турар Казангапов
Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов стал Заслуженным мастером спорта РК, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов стал Заслуженным мастером спорта РК, сообщают Vesti.kz.
Об этом, спортсмен сообщил в сторис своего Instagram, показав фотографию наградного удостоверения.
Напомним, Курбанов является первым в истории Казахстана призером Олимпийских игр по гимнастике. В финале упражнений на коне он набрал 15,433 балла и занял второе место в Париже-2024.
После успешного выступления в столице Франции Курбанов получил сертификат на квартиру и денежное вознаграждение.
После исторического достижения на Олимпиаде, казахстанец сыграл свадьбу.
Скриншот: instagram.com/n_kkz/©
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