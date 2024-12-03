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Олимпиада-2024
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Исторический призер Олимпиады из Казахстана удостоился нового звания

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Исторический призер Олимпиады из Казахстана удостоился нового звания ©Турар Казангапов

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов стал Заслуженным мастером спорта РК, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов стал Заслуженным мастером спорта РК, сообщают Vesti.kz.

Об этом, спортсмен сообщил в сторис своего Instagram, показав фотографию наградного удостоверения. 

Напомним, Курбанов является первым в истории Казахстана призером Олимпийских игр по гимнастике. В финале упражнений на коне он набрал 15,433 балла и занял второе место в Париже-2024.

После успешного выступления в столице Франции Курбанов получил сертификат на квартиру и денежное вознаграждение.

После исторического достижения на Олимпиаде, казахстанец сыграл свадьбу.

Скриншот: instagram.com/n_kkz/©

Олимпиада-2024 Казахстан Курбанов Нариман
Медальный зачет

Медальный зачет
1   США США 40 44 42 126
2   Китай Китай 40 27 24 91
3   Япония Япония 20 12 13 45
4   Австралия Австралия 18 19 16 53
5   Франция Франция 16 26 22 64
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
Медальный зачет
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