Исторический призер Олимпиады из Казахстана удостоился нового звания

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов стал Заслуженным мастером спорта РК, сообщают Vesti.kz.

Об этом, спортсмен сообщил в сторис своего Instagram, показав фотографию наградного удостоверения.

Напомним, Курбанов является первым в истории Казахстана призером Олимпийских игр по гимнастике. В финале упражнений на коне он набрал 15,433 балла и занял второе место в Париже-2024.

После успешного выступления в столице Франции Курбанов получил сертификат на квартиру и денежное вознаграждение.

После исторического достижения на Олимпиаде, казахстанец сыграл свадьбу.

Скриншот: instagram.com/n_kkz/©